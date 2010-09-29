Разработка и создание флеш игр

Нужен флэш программист на постоянную работу.

Необходимо написание флэш игр

Примеры уже реализованных игр, а так же их исходники имеются на руках.

Необходимо только флэш программирование, разработка дизайна для игры, а также серверная часть (PHP) не нужны.

Оплата до 250 USD в неделю.

Пример игры: http://s42.radikal.ru/i098/1010/61/e1a9b2e28190.png