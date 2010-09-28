Приватный проект для Тараса Шевченко

$600
Разработка игрЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Есть клиент для игры "Покер", написанный на AS2. Нужно перевести его на AS3, и доработать туториал и магазин до состояния, расписанного в ТЗ.

13 лет назад
PhaseOne
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42 годаЛатвия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
wwwtaras
Тарас 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$600
5 дней
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