Разработка игр во флеш

Приложение
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Нужен человек способный рисовать и программировать игры во флеш. В данном случае игру нужно рисовать в 3 d варианте. Также необходима привязка к PayPal. Игра будет создаваться для Европы
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