Новая версия игры для вконтакте

Нужно реализовать новый функционал для имеющейся игры для вконтакте:

http://vkontakte.ru/app1893777_81228455

А именно сделать систему рейтингов, сообщений и еще кое-что.

Подробности можно посмотреть во вложении (то что относится к версии 1.0 уже реализовано и приведено для ознакомления).

Клиентская часть игры написана на AS3.

Серверная часть сделана с использованием PhotonServer

( www.exitgames.com/Photon )