Разработка двух приложений-игр для вКонтакте

Требуется разработать 2 флеш-приложения для вконтакте, несложных по графике и по логике.

Первое приложение — игра на память (переворачиваем карточки и запоминаем их), необходима полная интеграция с друзьями, и социальным функционалом API, публикацией статусов на стену и т.п.

Второе приложение — программа для расчета сумм, необходимых для организации праздников, сделана в виде опросника, с постепенной детализацией трат. Так же необходима интеграция с сетью, возможность расшарить свои расчеты и так далее.

Требуется полное создание игр «под ключ» — включая графику, клиент и сервер.

Жду ваших ориентировочных цен (диапазон) и портфолио на [email protected] и сюда.