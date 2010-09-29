Маппинг GTA IV

Разработка игрЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Нужен человек разбирающийся в маппинге игры GTA IV. Нужно вставить на карту готовые модели. скрипты в интеренете есть но разбираться нет времени так как строю город. нужен человек кто сможешь разобратьса в этом.

13 лет назад
Schiller_st
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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