Требуется записать звуковые сообщения для объявления остановочных пунктов и информационных сообщений в общественном транспорте. Долгосрочное сотрудничество! В качестве демо прошу выслать кусочек озвучки из какого-либо ролика, либо озвучить произвольные остановочные пункты.
- Озвучивание12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется перенести готовый магазин на OsCommerce (довольно старая версия) на Joomla + Virtuemart. Также требуется перенос всего контента и разработка парсера CVS прайслиста. Срок 2-3 недели.Закрыт12 лет назад
- $100
Требуется создание сайта - информационного портала (городской инфомационно-новостной блог). Разработан дизайн, есть приблизительная верстка основных страниц (предыдущий разработчик бросил проект на этом этапе). Движок - на ваш выбор (предпочтительно Joomla или WP). Сроки - 2-3 недели.Закрыт12 лет назад
- $50
Необходимо подобрать готовый шаблон (платный или бесплатный) для интернет-магазина сантехники (joomla 1.5 или 1.6, Virtuemart). Приблизительно желаемая стилистика сайта - http://www.vesta-trading.ru/ (касательно цветовой гаммы и расположения элементов). Шаблон нужно установить на CMS, настроить модули и внести ...Завершен13 лет назад
- $30
Необходимо сделать 2 flash игры для детей, изучающих английский язык. 1. Complete the school bag (собери портфель). В окно программы разделено (условно) на 3 части: изображение портфеля, несколько картинок с предметами и список того, что нужно ...Разработка игр1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Необходимо сделать flash игру для детей, изучающих английский язык. В игре из списка в случайном порядке выбираются животные. Выводится фото животного и его название на английском. Ребенок должен выбрать дикое это животное или домашнее (под ...Разработка игр1 исполнительЗавершен15 лет назад