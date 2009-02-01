mike_mvk

Михаил Котов mike_mvk

 
42 годаРоссия/Жуковский
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Разработка прикладных приложений.

Программирование С, С++ (WinApi, QT) под ОС Windows и Linux.

SVN, Doxygen, Trac.

Веб-программирование PHP, JavaScript, AJAX.

СУБД MySQL.

Администрирование серверов под управлением Linux (Debian, Gentoo).

PHPJavascriptMySQLLinuxDebianAjax

  • Женский голос, озвучка общественного транспорта

    Требуется записать звуковые сообщения для объявления остановочных пунктов и информационных сообщений в общественном транспорте. Долгосрочное сотрудничество! В качестве демо прошу выслать кусочек озвучки из какого-либо ролика, либо озвучить произвольные остановочные пункты.

    Озвучивание12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос магазина с OsCommerce на Joomla+Virtuemart

    $100

    Требуется перенести готовый магазин на OsCommerce (довольно старая версия) на Joomla + Virtuemart. Также требуется перенос всего контента и разработка парсера CVS прайслиста. Срок 2-3 недели.

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Информационный портал, Joomla/WP

    $100

    Требуется создание сайта - информационного портала (городской инфомационно-новостной блог). Разработан дизайн, есть приблизительная верстка основных страниц (предыдущий разработчик бросил проект на этом этапе). Движок - на ваш выбор (предпочтительно Joomla или WP). Сроки - 2-3 недели.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подбор и настройка шаблона Joomla + Virtuemart

    $50

    Необходимо подобрать готовый шаблон (платный или бесплатный) для интернет-магазина сантехники (joomla 1.5 или 1.6, Virtuemart). Приблизительно желаемая стилистика сайта - http://www.vesta-trading.ru/ (касательно цветовой гаммы и расположения элементов). Шаблон нужно установить на CMS, настроить модули и внести ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 2 обучающих flash-игры (срочно)

    $30

    Необходимо сделать 2 flash игры для детей, изучающих английский язык. 1. Complete the school bag (собери портфель). В окно программы разделено (условно) на 3 части: изображение портфеля, несколько картинок с предметами и список того, что нужно ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка flash игры (срочно!)

    $15

    Необходимо сделать flash игру для детей, изучающих английский язык. В игре из списка в случайном порядке выбираются животные. Выводится фото животного и его название на английском. Ребенок должен выбрать дикое это животное или домашнее (под ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ManticeSC
Диденко 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-3)
$35
10 баллов
13 лет назад
Подбор и настройка шаблона Joomla + Virtuemart
Своевременная оплата, понятное Тех.задание, человек знает чего хочет и умеет это объяснить. Приятно работать с таким заказчиком.
Работа выполнено четко по заданию и в срок. Очень грамотный специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
_rand0m_
Россия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Разработка flash игры (срочно!)
Очень хороший и приятный в общении человек. Четко формулирует задание, оперативно отвечает, сразу платит. Рекомендую всем.
Все было сделано быстро и качественно. Очень рекомендую.
Ответный отзыв