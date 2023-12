Разработка flash игры (срочно!)

Необходимо сделать flash игру для детей, изучающих английский язык. В игре из списка в случайном порядке выбираются животные. Выводится фото животного и его название на английском. Ребенок должен выбрать дикое это животное или домашнее (под фото и названием 2 кнопки с иконками: домик с надписью pets (домашнее) и лес с надписью wild animals).

В конце, если все правильно выводится сообщение Well done, если нет - No, Try again.

Все сообщения в игре должны быть на английском.

Сообщение в начале игры:

"Devide these animals into two groups: pets and wild animals."

Список животных:

1 a tiger

2 an elephant

3 a kitten

4 a dog

5 a hamster

6 a rat

7 a hippo

8 a camel

9 a parrot

10 a giraffe

11 a cat

12 a mouse

13 a lizard

14 a gwinea pig

15 a rabbit

16 a lion

Картинки животных есть.

Нужно очень срочно!!! Цена вопроса - обсуждаема.