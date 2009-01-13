3D MMORPG

Разработка игрЗакрыт8 заявок331 просмотр
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Клиент, сервер.

Высокое качество графики!!!

Хороший движок.

Возможность безпроблемного расширения мира.

Возможно создание команды под проект или сотрудничество с существующей командой.

Опыт работы обязателен.

15 лет назад
edisson
Гость 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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