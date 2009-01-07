Обучающая игра

Требуется создать многопользовательский игровой сервер Интересуют как отдельные части (определенная игра), так и разработка оболочки (оболочка должна будет подгружать различные игры для двух игроков, не важно будет ли это нарды или шахматы или что-то другое). Кто готов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать «игру» для интерактивного обучающего курса. (3d флеш или другой платформы)
Краткий Сценарный план:
Некое 3d пространство, видим здание, подходим и входим в него( можем смотреть в любую сторону)
На первом этаже холл (некое футуристическое оформление) , где видно все этажи( уровни)
Перед нами пульт, с подставкой, зайдя на которую активизируется пульт управления ( возможно для удешевления это будет видео заставка, или движение по сценарию с сохранением поворота камеры)
Далее все перемещения на этой виртуальной платформе с управлением. Также на панели появляются инструкции, о дальнейших действиях.
Уровень первый.
Мы перемещаемся в первую комнату. Перед нами из дальней стены трансформируясь, появляется экран, на котором показывается видеоролик с уроком, возможно, их будет несколько на одну тему, но разная информация.
После проигрывания курса активируется снова панель управления, и мы перемещаемся в новую комнату (класс)
Мы попадаем в новый интерьер, и снова трансформируется экран с показом уроков и так до конца уровня.
После того как мы прослушали курс на первом уровне, попадаем в экзаменационную комнату, где на экране показываются видео или текстовые вопросы, на панели управления появляются 4 варианта ответа, ответив показывается новый вопрос, по финал не получаем предварительного результата об экзамене( он будет показан только по результату прохождения всех 9 уровней)
Мы передвигаемся в холл, откуда отправляемся на второй уровень, на котором ситуация повторяется( передвигаемся из комнаты в комнату, и т.д.) до конца прохождения уровня.
По прохождению 9-го уровня мы попадаем в зал награждения, где объявляется результат, результат является бонусом, которые можно активизировать на сайте.
Сколько будет комнат и сколько будет обучающего материала, пока сказать не могу, предварительно на каждом уровне 3-4 комнаты, в каждой будет показываться 2-3 урока
Уровней будет 9.
Нужно предложить платформу, на которой можно осуществить данный проект, который будет работать с диска (возможно надо будет запаковать в exe).
также надо собрать весь продукт и довести работоспособность игры без багов)
Необходимо понимание, во сколько обойдется разработка игры, и сколько по времени займет разработка при условии, что будет готов весь дизайн и все 3d объекты.
Жду ваши предложения, по цене и срокам, информация нужна до вторника )
предложения высылайте на почту
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