Обучающая игра

Разработка игрЗакрыт3 заявки298 просмотров
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Необходимо разработать «игру» для интерактивного обучающего курса. (3d флеш или другой платформы)

Краткий Сценарный план:

Некое 3d пространство, видим здание, подходим и входим в него( можем смотреть в любую сторону)

На первом этаже холл (некое футуристическое оформление) , где видно все этажи( уровни)

Перед нами пульт, с подставкой, зайдя на которую активизируется пульт управления ( возможно для удешевления это будет видео заставка, или движение по сценарию с сохранением поворота камеры)

Далее все перемещения на этой виртуальной платформе с управлением. Также на панели появляются инструкции, о дальнейших действиях.

Уровень первый.

Мы перемещаемся в первую комнату. Перед нами из дальней стены трансформируясь, появляется экран, на котором показывается видеоролик с уроком, возможно, их будет несколько на одну тему, но разная информация.

После проигрывания курса активируется снова панель управления, и мы перемещаемся в новую комнату (класс)

Мы попадаем в новый интерьер, и снова трансформируется экран с показом уроков и так до конца уровня.

После того как мы прослушали курс на первом уровне, попадаем в экзаменационную комнату, где на экране показываются видео или текстовые вопросы, на панели управления появляются 4 варианта ответа, ответив показывается новый вопрос, по финал не получаем предварительного результата об экзамене( он будет показан только по результату прохождения всех 9 уровней)

Мы передвигаемся в холл, откуда отправляемся на второй уровень, на котором ситуация повторяется( передвигаемся из комнаты в комнату, и т.д.) до конца прохождения уровня.

По прохождению 9-го уровня мы попадаем в зал награждения, где объявляется результат, результат является бонусом, которые можно активизировать на сайте.

Сколько будет комнат и сколько будет обучающего материала, пока сказать не могу, предварительно на каждом уровне 3-4 комнаты, в каждой будет показываться 2-3 урока

Уровней будет 9.

Нужно предложить платформу, на которой можно осуществить данный проект, который будет работать с диска (возможно надо будет запаковать в exe).

также надо собрать весь продукт и довести работоспособность игры без багов)

Необходимо понимание, во сколько обойдется разработка игры, и сколько по времени займет разработка при условии, что будет готов весь дизайн и все 3d объекты.

Жду ваши предложения, по цене и срокам, информация нужна до вторника )

предложения высылайте на почту

[email protected]

15 лет назад
Clovermedia
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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