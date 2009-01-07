Оптимизация игры

Необходимо разработать «игру» для интерактивного обучающего курса. (3d флеш или другой платформы) Краткий Сценарный план: Некое 3d пространство, видим здание, подходим и входим в него( можем смотреть в любую сторону) На первом этаже холл (некое футуристическое ...
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Мини-Игра(7 небольших уровней) написана на С++, с элементами 3Д и анимацией персонажей. Графика в DirectX. Необходимо оптимизировать игровую среду - Поставить "правильный свет" на уровнях, сделать всплывающие меню в интерфейсе управления, ограничить угол поворота и масштабирование камеры. И еще пару "мелочей".
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