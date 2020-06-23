Развернуть и настроить готовое решение на WP

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Закрытнет заявок111 просмотров

Андрей, добрый день.

Вот ссылка на ТЗ со структурой, прототипами.

Интересна ваша оценка работ:

https://docs.google.com/document/d/1-q-0DQcfInWeKS7aZjO6yPtWwPSERtDYo4z15yV__HU/

Бюджет небольшой, но на качественную реализацию должно хватить)

WordPress
5 лет назад
BELWEB20
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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