https://www.qgelbio.com/
Сайт на WP
Алексей, вы откликались на проект на Готовом решении на WP
Вот ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1-q-0DQcfInWeKS7aZjO6yPtWwPSERtDYo4z15yV__HU/
буду ждать оценку реализации
Заявки фрилансеров
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