Интеграция верстки на CMS wordpress

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка289 просмотров

Интегрировать верстку (файлы во вложении) на на CMS wordpress

Функционал описан в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1E-_MVkzyUNYRsFRulYHbbhhwmdjwRfjWr-_KHCyPki8/edit#heading=h.jm3tdywb52wl

WordPress
5 лет назад
Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
21 час назад
5 лет назад
$850
22 дня
Escrow
Спасибо
Благодарю за полезный опыт!

Заявки фрилансеров

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
21 час назад
5 лет назад
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