Создать приложение на телефон

Необходимо создать телеграм-бота для телеграм канала. "Описание и заказ услуг"
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Нужно приложение по типу доставки еды от Яндекса
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