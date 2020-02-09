Написать Android-приложение для изучения неправильных глаголов

Добрый день! Необходимо разработать приложения для операционной системы Android. Приложение предназначено для изучения неправильных глаголов немецкого языка. Вся информация (слова, переводы) у меня есть, дизайн предоставлю реальному исполнителю. В качестве ориентира посмотрите приложение для изучения

английских глаголов https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.irregularverbs.app (лучше загрузить и посмотреть вживую, т.к. скриншоты в нем не описывают в полной мере его функционал). От вас жду примерные стоимость и сроки, полностью готов к их обсуждению