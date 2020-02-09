Добрый день! Необходимо разработать приложения для операционной системы iOS. Суть приложения заключается в том, что оно позволяет пользователю изучать неправильные глаголы немецкого языка. Вся необходимая информация (слова, переводы) у меня есть, дизайн также предоставлю реальному ...
Написать Android-приложение для изучения неправильных глаголов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо разработать приложения для операционной системы Android. Приложение предназначено для изучения неправильных глаголов немецкого языка. Вся информация (слова, переводы) у меня есть, дизайн предоставлю реальному исполнителю. В качестве ориентира посмотрите приложение для изучения
английских глаголов https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.irregularverbs.app (лучше загрузить и посмотреть вживую, т.к. скриншоты в нем не описывают в полной мере его функционал). От вас жду примерные стоимость и сроки, полностью готов к их обсуждению
- Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Android + iOS + API. Кросс или нативно. Оплата поэтапно по факту.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно приложение по типу доставки еды от ЯндексаМобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Доработать клиент-серверное приложение-серверная часть (Java), регистрация, авторизация, платежная система, Google Play. Взаимодействие с БД (Mongo).Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5500
Назначение системы: через приложение (моб.телефон, часы) выдаётся задание работнику с чек-листом to do, геометкой о его местонахождении и проверка выполнения работы.Мобильные приложения13 заявокЗакрыт4 года назад
В связи с расширением штата ищем человека или команду, способных добавить в существующее приложение для управления внешним устройством (чемоданом) ряд голосовых элементов управления. На текущем этапе приложение связывается с устройством по Bluetooth и передает ряд ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую , необходимо разработать коммерческое приложение, все подробности опишу , пишите!Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток, нужна помощь воплотить бюджетный приёмчик [url=https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/352200/]https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/352200/[/url] Сайт в приложение)Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1500
Мы компания, которая, на данный момент разрабатывает масштабную платформу для знаменитостей, их фанатов и начинающих исполнителей. Нам необходимы разработчики для реализации приложений для Android и IOS. Рассмотрим, так же, варианты разработки "под ключ" (с дизайном). ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Задача сделать приложение по типу приложения Сравни Такси с возможностью вбивать большое количество адресов (пункт а и б) и получить выгрузку в Excel файл с ценами агрегаторов (Яндекс - Ситимобил) по тарифу эконом и комфорт ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад