Разработка iOS-приложения для изучения неправильных глаголов

Добрый день! Необходимо разработать приложения для операционной системы iOS. Суть приложения заключается в том, что оно позволяет пользователю изучать неправильные глаголы немецкого языка. Вся необходимая информация (слова, переводы) у меня есть, дизайн также предоставлю реальному исполнителю. В качестве ориентира посмотрите приложение для изучения

неправильных английских глаголов https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.irregularverbs.app (лучше загрузить и посмотреть вживую, т.к. скриншоты в нем не описывают в полной мере его функционал). От вас жду примерные стоимость и сроки, полностью готов к их обсуждению