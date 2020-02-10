Мультиплатформенное дэйтинг приложение

Нужен хорошо разбирающий человек по Bitrix Mobile, более подробное ТЗ отправлю в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа под ключ, фронт и бэк. Ищу людей с опытом разработки дейтингов. Бюджет обсуждаем.
ТЗ не существует!
На данном этапе интересует разработка нативного приложения строго под Андройд.
Грубо говоря – нужна точная функциональная копия мамбы в другой обертке.
В какую сумму Вы оцените данную работу?
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