Мультиплатформенное дэйтинг приложение

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Работа под ключ, фронт и бэк. Ищу людей с опытом разработки дейтингов. Бюджет обсуждаем. 

ТЗ не существует!

На данном этапе интересует разработка нативного приложения строго под Андройд. 

Грубо говоря – нужна точная функциональная копия мамбы в другой обертке. 

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4 года назад
amule
52 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад