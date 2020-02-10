Разработка приложения для Android

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать приложение для казино с поддержкой WebView и загрузить в стор.

Выкупаем приложение вместе с аккаунтом разработчика

Подробное ТЗ исполнителю

Android
4 года назад
fergin
Виктор 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов