Разработка приложения для Android

Добрый день! Необходимо разработать приложения для операционной системы iOS. Суть приложения заключается в том, что оно позволяет пользователю изучать неправильные глаголы немецкого языка. Вся необходимая информация (слова, переводы) у меня есть, дизайн также предоставлю реальному ...