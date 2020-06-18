Разработка android приложения

Мобильные приложенияЗавершен5 заявок272 просмотра
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Нужно разработать приложение для Android - витрина офферов (offer wall).

По сути это будет вот этот сайт https://bistriy-credit.in.ua/ с урезанным функционалом.

Функционал:

- админка (вэб админка?)

- - в админке возможность добавлять офферы, менять их местами, включать/выключать, менять условия

- - возможность редактировать блоки текстов

- возможность присылать юзеру пуш уведомления

- формы. В приложении будут формы, после заполнения которых, данные юзера должны передаваться в нашу базу данных (mysql)

Приложение должно пройти модерацию в Google Play, будем добавлять со своего аккаунта. 

Язык программирования/framework/конструктор - не принципиально.

Прототип и четко ТЗ будем оговаривать с исполнителем.  Открыты к диалогу, готовы искать компромиссы. 

Android
4 года назад
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
softlevel
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$50
20 дней
Всё удалось, рекомендую к сотрудничеству! Были проблемы с Google Play из-за тематики, 3 месяца мучались, но Павел проект не бросил, дорабатывал и подсказывал. В итоге, прошли модерацию. Так что рекомендую к сотрудничеству!
Проблемы с публикацией были но после небольшой оплаченной доработки смогли пройти модерацию в плеймаркете. С оплатой работы никаких проблем. Все материалы по софту сами подготовили. Рекомендую.