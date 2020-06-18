Разработка android приложения

Нужно разработать приложение для Android - витрина офферов (offer wall).

По сути это будет вот этот сайт https://bistriy-credit.in.ua/ с урезанным функционалом.

Функционал:

- админка (вэб админка?)

- - в админке возможность добавлять офферы, менять их местами, включать/выключать, менять условия

- - возможность редактировать блоки текстов

- возможность присылать юзеру пуш уведомления

- формы. В приложении будут формы, после заполнения которых, данные юзера должны передаваться в нашу базу данных (mysql)

Приложение должно пройти модерацию в Google Play, будем добавлять со своего аккаунта.

Язык программирования/framework/конструктор - не принципиально.

Прототип и четко ТЗ будем оговаривать с исполнителем. Открыты к диалогу, готовы искать компромиссы.