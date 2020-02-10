Нужен хорошо разбирающий человек по Bitrix Mobile, более подробное ТЗ отправлю в ЛС.
Нужно создать приложение на андроид по типу аудиокниги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать приложение на андроид.
Существует выпускаемый журнал в бумажном виде, хотим его перевести в аудио книгу. Диктор есть.
Что нужно: создать приложение аудио книгу.
1. Аудио книгу можно слушать только после покупки подписки на журнал.
2. Должна быть возможность добавления новых аудио файлов книги, по мере выхода очередного выпуска журнала.
3. Файлы должны быть зашифрованы, чтобы начинающий хакер не мог распаковать приложение, вытащить аудио файлы и передать третьим лицам.
4. Файлы думаем хранить удаленно на onedrive.
Сколько будет стоить сделать такое приложение?
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