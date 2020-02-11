Разработать ТЗ на приложение

Нужен хорошо разбирающий человек по Bitrix Mobile, более подробное ТЗ отправлю в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать ТЗ на мобильное приложение IOS / Android основываясь на дизайне и некоторых входных данных
Основные разделы ТЗ, которые должны быть на выходе
- Словарь терминов. Описание основных объектов и сокращений.
- Назначение разработки. Отражает суть создаваемого приложения или комплекса.
- Технические условия / требования. Описывает рамки создаваемого приложения
- Логика работы
- Интерфейс приложения
- Панель администрирования / Настройки
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