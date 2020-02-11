Разработать ТЗ на приложение

$30
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки162 просмотра
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﻿Разработать ТЗ на мобильное приложение IOS / Android основываясь на дизайне и некоторых входных данных

Основные разделы ТЗ, которые должны быть на выходе

  • Словарь терминов. Описание основных объектов и сокращений.
  • Назначение разработки. Отражает суть создаваемого приложения или комплекса.
  • Технические условия / требования. Описывает рамки создаваемого приложения
  • Логика работы
  • Интерфейс приложения
  • Панель администрирования / Настройки
4 года назад
guest_15786468279866
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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