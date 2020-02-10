IC_KATALOG ONLINE (клиент-серверное приложение) SLL

Ищем человека по разработке приложения по выгрузке из программы IC Katalog Online товаров.

Варианты по выгрузке из клиентского приложение на windows. Данный которые необходимо :

Артикул

Бренд

Цена оптовая(отображается при входе в аккаунт)

Категория товара

Количество товаров в наличии(сумма по складах)

IC_KATALOG ONLINE (клиент-серверное приложение)

Скачать можно по ссылке: http://download.intercars.eu/cdn/setup/setup.exe (логин/пароль по запросу)

Важны сроки и качество выполненной работы. Что бы работало без сбоев!