Разработать приложение под iOS

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок149 просмотров
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Приложение - типовое расписание занятий для студента с возможностью выбрать цвет интерфейса, чередованием недель (четная/нечетная) и желательно возможность делиться расписанием с другими. Примерный дизайн вышлю, нюансы обсудим.

iOS
4 года назад
gralbert
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад