Разработать приложение под iOS

Нужно создать приложение на андроид. Существует выпускаемый журнал в бумажном виде, хотим его перевести в аудио книгу. Диктор есть. Что нужно: создать приложение аудио книгу. 1. Аудио книгу можно слушать только после покупки подписки на журнал. 2. Должна быть ...