Нам необходимо приложение для компьютера в которое из 1С будут выгружаться Товары, цены, остатки, фото, свойства и описания. Полный аналог сайта, но основная задача приложения работать offline(без стабильного постоянного интернета). Пример приложения для ознакомления можно скачать на ...
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Мобильное приложение, ориентированное на опрелеленную страну(не Россия), связано с медицинскими услугами. Двуязычное.
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