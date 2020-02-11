Разработка приложения проката электрических самокатов

Разработка мобильного приложения проката электросамокатов под Android и IOS

Техническое задание

Смотреть Приложения:

BIRD, LIME, HIVE, CityBee You Drive lite Дели самокат

Что нужно сделать:

1.Авторизация через емейл или соцсети в приложении.

Подвязки банковской карты в приложение (привязка и совершение оплаты)

Подвязки телефона и электронной почты

Возможность добавить личную фотографию и фотографию паспорта.

Разблокировка самоката с помощью цифр или QR кода.

2. Кошелек

Должно быть видно собственный баланс

блокирование определенной суммы средств (гарантия)

Возможность продолжить катание

тарифы на прокат самоката

3. История поездок

4. Пункты проката должны быть отображены как в HIVE

5. Подвязка трекеров в приложении. В приложении должно быть видно самокаты и их передвижения в текущий момент.

приложение должно сигнализировать владельцу проката если самокат исчез с карты.

На карте должно быть видно пункты проката

На карте должны быть отражены маршруты велодорожек.

6. Приложение должен уметь отправлять сообщение администратору.

7. Возможность бронировать самокаты за дополнительную плату

8. Сделать кнопку SOS -если самокат сломался.

9. Правила пользования

Пишите у кого есть опыт и кто понимает задачу. Все детали расскажу потенциальному разработчику