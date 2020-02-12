Мобильное приложение, ориентированное на опрелеленную страну(не Россия), связано с медицинскими услугами. Двуязычное.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мобильное приложение без специальных умений, знаний программирования. Основное содержание внутри приложения: текст и гиперссылки в самом приложении
- Похожие заказы
- Мобильные приложения12 заявокЗакрыт4 года назад
Нам необходимо приложение для компьютера в которое из 1С будут выгружаться Товары, цены, остатки, фото, свойства и описания. Полный аналог сайта, но основная задача приложения работать offline(без стабильного постоянного интернета). Пример приложения для ознакомления можно скачать на ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нам нужно разработать приложение на Базе Андройд и IOS для сотовых и планшетов. Примеры приложений: Гала-центре (нравиться больше остальных) Петрович ЛеруаМерлен Принцип у всех аналогичный из 1С выгрузка остатков, фото, описаний и свойств. Жду Ваших предложений ПО СТОИМОСТИ РАБОТ. Прошу предварительно ознакомиться ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Разработка мобильного приложения проката электросамокатов под Android и IOS Техническое задание Смотреть Приложения: BIRD, LIME, HIVE, CityBee You Drive lite Дели самокат Что нужно сделать: 1.Авторизация через емейл или соцсети в приложении. Подвязки банковской карты в приложение (привязка и совершение оплаты) Подвязки ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
немного поменялась логика работы c firebase notifications для одного из подмодулей приложения Есть 2 аппликухи: 1) IOS (Swift) 2) Android (Java) необходимо синтегрироваться с изменениями Rest-a Нужно 2 фрилансера (айосник и андроидщик) или один, который может и туда, и туда ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Разработать ТЗ на мобильное приложение IOS / Android основываясь на дизайне и некоторых входных данных[b] Основные разделы ТЗ, которые должны быть на выходе [/b][list][*]Словарь терминов. Описание основных объектов и сокращений.[*]Назначение разработки. Отражает суть создаваемого приложения или комплекса.[*]Технические условия ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $300
Ищем человека по разработке приложения по выгрузке из программы IC Katalog Online товаров. Варианты по выгрузке из клиентского приложение на windows. Данный которые необходимо : Артикул Бренд Цена оптовая(отображается при входе в аккаунт) Категория товара Количество товаров в наличии(сумма по складах) IC_KATALOG ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Приложение - типовое расписание занятий для студента с возможностью выбрать цвет интерфейса, чередованием недель (четная/нечетная) и желательно возможность делиться расписанием с другими. Примерный дизайн вышлю, нюансы обсудим.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать приложение для Android - витрина офферов (offer wall). По сути это будет вот этот сайт [url=https://bistriy-credit.in.ua/]https://bistriy-credit.in.ua/[/url] с урезанным функционалом. Функционал: - админка (вэб админка?) - - в админке возможность добавлять офферы, менять их местами, включать/выключать, менять условия - - возможность ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно создать приложение на андроид. Существует выпускаемый журнал в бумажном виде, хотим его перевести в аудио книгу. Диктор есть. Что нужно: создать приложение аудио книгу. 1. Аудио книгу можно слушать только после покупки подписки на журнал. 2. Должна быть ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад