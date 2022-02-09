Поставить тему Opencart и БД премиум шаблон

$5
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка537 просмотров
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Задача простая, но нет времени заниматься этим. Шаблон куплен на оф. сайте.

Шаблон: https://themeforest.net/item/shoppe-opencart-3-multipurpose-responsive-theme/22184459. Сайт на хостинге. Auto Parts - название демки, которую нужно установить. В файле, который я скину выбранному исполнителю - и шаблоны и БД для всех демок сайта

OpenCart
2 года назад
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
web_deness
Денис 
29 летЛатвия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$5
1 день
Все отлично!
Все отлично) Всем рекомендую к сотрудничеству!)