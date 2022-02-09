Настроить доску объявлений

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки547 просмотров
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Нужно подобрать шаблон доски объявлений для Open Cart (либо иной подходящей CMS) и развtрнуть на хостинге Заказчика 

Настроить категории

Добавить дополнительные поля в личном кабинете

Отключить видимость публикуемых объявлений

Привязать модуль оплаты (из готовых, предлагаются исполнителем)

з.ы.

Может быть предложена иная CMS

Требования:

Опыт работы на Open Cart

2 года назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад