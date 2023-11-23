SherozKhotamov

Приветствую! Меня зовут Шероз , являюсь маркетологом, таргетологом специалистом в области SMM, системный администратор. Опыт работы в социальных сетях и IT сфере более 10-ти лет.

Работаю со всеми популярными социальными сетями: Instagram, Telegram, Youtube, Вконтакте, Tiktok, Twitter, Linkedin, Spotify, SoundCloud, Facebook и др.

Гарантия предоставляется на все кворки

Если Вы не нашли подходящего по качеству или количеству желаемого кворка, мы можем обсудить любые вопросы в личных сообщениях.

Всегда есть на связи.

Для постоянных клиентов всегда делаю приятные бонусы! При любых вопросах с заказами можете обращаться ко мне в личные сообщения, все проверим и исправим!