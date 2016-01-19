Здравствуйте, нужно на JS написать след. код. Брать курс доллара с сайта www.cbr-xml-daily.ru/daily_json.js Должно выглядеть примерно так. Суммы рублей округлять до целых. Сегодня 09.09.2023 курс 1$ = 97.9241 руб. Аренда 10 дней 10$ 979р Аренда 20 дней 20$ 1958р Аренда 10 дней -20% 8$ 783р Аренда 20 ...
- Веб-программированиенет заявокЗавершен4 месяца назад
- $15
Необходимо натянуть на готовую форму оплаты вот инструкция https://enot.io/knowledge/first-payment#payment_form Подробнее в переписке. Делов на 10 минут.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $3
Необходимо продолжить XML файл до 123, то есть с 3 до 123. Получается что замена идет в двух местах 1.png и :1: Для программиста задача на 2 минуты)Завершен3 года назад
Необходимо парсить объявления с сайта дром.ру с определенного профиля, например вот https://baza.drom.ru/user/rezina22/ на сайт на wordpress (сайт уже есть) в записи и чтобы он разбирал их по меткам и разделам Предлагайте свои сроки и цены.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Если вы не знаете что такое электронные деньги и кошельки web money, qiwi, yandex money Платежные агрегаторы наподобие UnitPay и как со всего этого ИПшнику платить налог, пожалуйста проходите мимо :) Поможете разобраться как платить налоги ИП ...Бухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Простейшее задание на 30 минут максимум! Необходимо сверстать форму как на скриншотах. И оживить её, чтобы можно было отправлять письма на нужную мне почту через неё. Сделать всё красиво (поля ник/email/текст обращения с placeholder) каптча гугла, прикрепить до 3 ...Завершен6 лет назад
Сайт сверстан видимо немного криво, нужно поправить верстку БЕЗ переверстывания всей страницы, можно каким-нибудь костылем - главное чтобы работало корректно. сайт pickns.ru проблема с сайдбаром (левый блок) если опустится вниз то видно по дним белый фон, а ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо быстро и качественно написать плагин для форумного движка XenForo. Функционал плагина: - уведомление на почту администратора о новых темах (с ссылкой на неё) - уведомление на почту администратора о новых сообщениях (с ссылкой на неё) Пишет сроки и цену.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на CMS WordPress. Просто перестали открываться записи, именно записи. Страницы, категории всё работает, а вот ЗАПИСИ нет. Ничего не сайте не делалось. На хостинге тоже. Обновил CMS и все плагины до последней версии - не помогло. Поставил на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужен исполнитель который знает что такое Minecraft, для создания мониторинга серверов.. Очень желательно иметь опыт работы в данной сфере. Необходимо понимать, как парсить онлайн и прочие параметры серверов. Необходимо будет создать функциональный сайт и подключить способы оплаты для ...Завершен7 лет назад
- $5
Купил шаблон для opencart 1.5.5.1.2 ссылка на демо http://univer15512.mattimeo.ru/ необходимо его установить и настроить так же как на демо версии, чтобы было несколько категории, рабочий слайдерСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Здравствуйте! Необходимо переделать этот скрипт на отправку почты через smtp, а не через mail. [code] 'Заказан обратный звонок | Форма 1', '2' => 'Заказан обратный звонок | Форма 2', '3' => 'Заказан обратный звонок | ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет, есть VPS Debian-7-amd64 Мне нужно поставить на неё графическую оболочку Gnome и RDP. Все это настроить чтобы я смог подключатся из под Windows по RDP. Сколько это будет стоить?Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужен человек который хорошо разбирается в чужом коде. PHP, MySQL, HTML, CSS. Есть готовый движок, написан американцем. Почти всё работает, но есть глюки, например не работает восстановление пароля и прочие мелочи. Нужно регулярно будет править баги ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
необходим скрипт типо GeoIp для DLE 10.4 цена и сроки интересуют, смена телефонов и адресов на всём сайтеВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Есть текст (строка) такого вида 2015-01-17 19:00 нужно вывести и отобразить её методом PHP вот в таком виде: 01.17 в 19:00 т.е убрать год и поменять день, год убрать тире..Веб-программирование17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
По адресу http://site.ru/1.txt есть файл, необходимо считать ТОЛЬКО первую строку и записать её в переменную, например в $on Необходимо написать такой PHP(5.3) скрипт: - чтобы читал-работал только с первой строкой этого файла - если файл не доступен то ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад