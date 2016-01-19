n1xen

Денис n1xen

 
34 годаРоссия/Новосибирск
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Написать код на JS без PHP.

    Здравствуйте, нужно на JS написать след. код. Брать курс доллара с сайта www.cbr-xml-daily.ru/daily_json.js Должно выглядеть примерно так. Суммы рублей округлять до целых. Сегодня 09.09.2023 курс 1$ = 97.9241 руб. Аренда 10 дней 10$ 979р Аренда 20 дней 20$ 1958р Аренда 10 дней -20% 8$ 783р Аренда 20 ...

    PHPJavascript
    Веб-программированиенет заявок
    Завершен
    4 месяца назад

  • Заполнить XML

    $3

    Необходимо продолжить XML файл до 123, то есть с 3 до 123. Получается что замена идет в двух местах 1.png и :1: Для программиста задача на 2 минуты)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Парсить объявления с доски

    Необходимо парсить объявления с сайта дром.ру с определенного профиля, например вот  https://baza.drom.ru/user/rezina22/ на сайт на wordpress (сайт уже есть) в записи и чтобы он разбирал их по меткам и разделам Предлагайте свои сроки и цены.

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна грамотная консультация для ИП

    Здравствуйте. Если вы не знаете что такое электронные деньги и кошельки web money, qiwi, yandex money  Платежные агрегаторы наподобие UnitPay и как со всего этого ИПшнику платить налог, пожалуйста проходите мимо :) Поможете разобраться как платить налоги ИП ...

    Бухгалтерские услуги3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать форму отправки писем

    $15

    Простейшее задание на 30 минут максимум! Необходимо сверстать форму как на скриншотах. И оживить её, чтобы можно было отправлять письма на нужную мне почту через неё. Сделать всё красиво (поля ник/email/текст обращения с placeholder) каптча гугла, прикрепить до 3 ...

    SMTP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поправить верстку на сайте

    Сайт сверстан видимо немного криво, нужно поправить верстку БЕЗ переверстывания всей страницы, можно каким-нибудь костылем - главное чтобы работало корректно. сайт pickns.ru проблема с сайдбаром (левый блок) если опустится вниз то видно по дним белый фон, а ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать плагин для XenForo

    Необходимо быстро и качественно написать плагин для форумного движка XenForo. Функционал плагина: - уведомление на почту администратора о новых темах (с ссылкой на неё) - уведомление на почту администратора о новых сообщениях (с ссылкой на неё) Пишет сроки и цену.

    XenForo
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Починить wordpress

    Есть сайт на CMS WordPress. Просто перестали открываться записи, именно записи. Страницы, категории всё работает, а вот ЗАПИСИ нет. Ничего не сайте не делалось. На хостинге тоже. Обновил CMS и все плагины до последней версии - не помогло. Поставил на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать сайт мониторинга серверов Minecraft

    Здравствуйте!  Нужен исполнитель который знает что такое Minecraft, для создания мониторинга серверов..  Очень желательно иметь опыт работы в данной сфере.  Необходимо понимать, как парсить онлайн и прочие параметры серверов.  Необходимо будет создать функциональный сайт и подключить способы оплаты для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Изменить способ отправки почты с mail на smtp

    $5

    Здравствуйте! Необходимо переделать этот скрипт на отправку почты через smtp, а не через mail. [code] 'Заказан обратный звонок | Форма 1', '2' =&gt; 'Заказан обратный звонок | Форма 2', '3' =&gt; 'Заказан обратный звонок | ...

    PHPSMTP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка Debian 7

    Привет, есть VPS Debian-7-amd64 Мне нужно поставить на неё графическую оболочку Gnome и RDP. Все это настроить чтобы я смог подключатся из под Windows по RDP. Сколько это будет стоить?

    Debian
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Выполнение небольших работ

    $10

    Нужен человек который хорошо разбирается в чужом коде. PHP, MySQL, HTML, CSS. Есть готовый движок, написан американцем. Почти всё работает, но есть глюки, например не работает восстановление пароля и прочие мелочи. Нужно регулярно будет править баги ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Гео ip

    $15

    необходим скрипт типо GeoIp для DLE 10.4 цена и сроки интересуют, смена телефонов и адресов на всём сайте

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой пхп код

    $5

    Есть текст (строка) такого вида 2015-01-17 19:00 нужно вывести и отобразить её методом PHP вот в таком виде: 01.17 в 19:00 т.е убрать год и поменять день, год убрать тире..

    PHP
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вытащить число из файла

    $7

    По адресу http://site.ru/1.txt есть файл, необходимо считать ТОЛЬКО первую строку и записать её в переменную, например в $on Необходимо написать такой PHP(5.3) скрипт: - чтобы читал-работал только с первой строкой этого файла - если файл не доступен то ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
H4lleluj4h
Павел 
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
4 месяца назад
Написать код на JS без PHP.
Приятный заказчик, четко поставил задачу, оплата в срок.
Работу выполнил быстро и качественно, код чистый и приятный на вид. Рекомендую!
Ответный отзыв
DadStreets
Данил 
19 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Заполнить XML
Отличный заказчик. Рассчитались очень быстро. Рекомендую!
все быстро и четко
Ответный отзыв
KAYKER81
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Поправить верстку на сайте
Всё отлично. Без лишних нервов.
Сделал всё что требовалось быстро и дешево!
Ответный отзыв
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Создать сайт мониторинга серверов Minecraft
Норм заказчик
нормально так))
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rav1k
Артем 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Починить wordpress
Всё хорошо. Денис отличный заказчик
Всё сделал быстро и хорошо, но дорого! А иначе не бывает, за качество приходится платить))
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