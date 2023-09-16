Верстка сайта из Figma

HTML-версткаЗакрыт1 заявка1 просмотр
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Привет! Есть дизайн, нужно заверстать его. Дизайн не сложный, без анимаций, если только ты что-то предложишь в процессе работы. Сколько может занять время работа и стоимость? Спасибо! Буду ждать ответа. Первый раз здесь, если что) прикреплю примерный дизайн сайта.

Верстка сайтаFigma
3 месяца назад
guest_1695007684378
Польша
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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