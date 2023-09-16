Верстка сайта из Figma

Привет! Есть дизайн, нужно заверстать его. Дизайн не сложный, без анимаций, если только ты что-то предложишь в процессе работы. Сколько может занять время работа и стоимость? Спасибо! Буду ждать ответа. Первый раз здесь, если что) прикреплю примерный дизайн сайта.