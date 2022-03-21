Совёнок Ми (sovenokmi.ru) / Лендинг на WP, Вёрстка

Разработка и вёрстка лендинга на Wordpress. Множество элементов позиционирования, слайдеры с маской, .

Слайдер "Команды" отображается ниже 768px. В "развивающих пособиях" нужно было сделать чтобы мальчик отодвигался в сторону, если карточек становилось чётное количество (4, 6, 8 и т.д.), при нечётных он остаётся на своём месте. Решено было это при помощи CSS в итоге. Сам макет довольно красочный. Главный экран имеет Параллакс эффект.

При этом Лендинг легко редактируется из админки Wordpress и адаптивен, как на широких экранах, телевизорах (выше 1920px), так и на мобильных.

Посмотреть сайт: https://sovenokmi.ru/