ЗНАЮ ТЕХНОЛОГИИ:
REACT,
HTML,
CSS,
JAVASCRIPT,
TAILWIND,
REDUX TOOLKIT,
AXIOS,
TYPESCRIPT,
REACT HOOK FORM,
VITE,
RTK QUERY,
REACT SELECT
все эти технологии знаю на хорошем уровне.
Знаю как работает интернет(как работают браузеры, протоколы, доменное имя и многое другое), работал с api.
Дополнительная инфо до изучения frontend(в школьное время, около 4-5 лет назад) хорошо изучил python, разные библиотеки, очень хорошо знаю фреймворк django, делал разные проекты тоже но через какое то время понял что это мне не интересно и решил учится frontend
Занимаюсь web программированием уже 3-4 года, в 2019 году начал удалено учится в школе программирования, в конце 2021 закончил обучение в школе программирования, продолжил учится сам и проходить разные курсы а также занялся фрилансом, понял что фриланс не мое, ищу стабильную, удаленную работу.
Трудолюбивый, люблю учится, хочу наработать большой и хороший опыт, готов к тестовым заданиям и собеседованиям. Готов работать!
+7 (996) 432-42-59
[email protected] — предпочитаемый способ связи
тг: https://web.telegram.org/k/#@Alexandermss
Мой github:
https://github.com/Alexanderms00
https://github.com/Alexanderms00
https://github.com/Alexanderms00
Ссылки на мои работы(их код и другие проекты можете увидеть в github)
https://alexanderms00.github.io/showcase-3d-effect/
https://alexanderms00.github.io/restr/
https://alexanderms00.github.io/portfol/
https://alexanderms00.github.io/parallaxscrolling/
https://alexanderms00.github.io/magazin/
https://alexanderms00.github.io/clrs/
https://alexanderms00.github.io/floating-image-lesson/
https://alexanderms00.github.io/creative-scroll/
https://alexanderms00.github.io/amazing-scroll-portfolio/
https://alexanderms00.github.io/alivio/
https://alexanderms00.github.io/gold-store/
https://alexanderms00.github.io/gocorona/
https://alexanderms00.github.io/drag-drop/
https://alexanderms00.github.io/cards/
https://alexanderms00.github.io/githubapi/
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