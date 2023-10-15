Frontend разработчик

ЗНАЮ ТЕХНОЛОГИИ:

REACT,

HTML,

CSS,

JAVASCRIPT,

TAILWIND,

REDUX TOOLKIT,

AXIOS,

TYPESCRIPT,

REACT HOOK FORM,

VITE,

RTK QUERY,

REACT SELECT

все эти технологии знаю на хорошем уровне.

Знаю как работает интернет(как работают браузеры, протоколы, доменное имя и многое другое), работал с api.





Дополнительная инфо до изучения frontend(в школьное время, около 4-5 лет назад) хорошо изучил python, разные библиотеки, очень хорошо знаю фреймворк django, делал разные проекты тоже но через какое то время понял что это мне не интересно и решил учится frontend





Занимаюсь web программированием уже 3-4 года, в 2019 году начал удалено учится в школе программирования, в конце 2021 закончил обучение в школе программирования, продолжил учится сам и проходить разные курсы а также занялся фрилансом, понял что фриланс не мое, ищу стабильную, удаленную работу.





Трудолюбивый, люблю учится, хочу наработать большой и хороший опыт, готов к тестовым заданиям и собеседованиям. Готов работать!



+7 (996) 432-42-59

[email protected] — предпочитаемый способ связи

тг: https://web.telegram.org/k/#@Alexandermss



Мой github:

https://github.com/Alexanderms00

https://github.com/Alexanderms00

https://github.com/Alexanderms00



Ссылки на мои работы(их код и другие проекты можете увидеть в github)

https://alexanderms00.github.io/showcase-3d-effect/

https://alexanderms00.github.io/restr/

https://alexanderms00.github.io/portfol/

https://alexanderms00.github.io/parallaxscrolling/

https://alexanderms00.github.io/magazin/

https://alexanderms00.github.io/clrs/

https://alexanderms00.github.io/floating-image-lesson/

https://alexanderms00.github.io/creative-scroll/

https://alexanderms00.github.io/amazing-scroll-portfolio/

https://alexanderms00.github.io/alivio/

https://alexanderms00.github.io/gold-store/

https://alexanderms00.github.io/gocorona/

https://alexanderms00.github.io/drag-drop/

https://alexanderms00.github.io/cards/

https://alexanderms00.github.io/githubapi/