Сверстаю сайт в кратчайший срок!
Адаптивная верстка
HTML, CSS, Figma, GitHub
Исключительно читабельный, структурированный код 😎
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
2 года назад
FigmaВерстка лендинговВерстка сайтовВерстка страниц
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга