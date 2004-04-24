jsdiryna

Ирина jsdiryna

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сверстаю сайт в кратчайший срок!

Адаптивная верстка

HTML, CSS, Figma, GitHub

Исключительно читабельный, структурированный код 😎

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Отзывы заказчиков

guest_1697460724219
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
2 года назад
Сверстать сайт
FigmaВерстка лендинговВерстка сайтовВерстка страниц
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга