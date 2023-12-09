Веб-разработчик
🔥 Как происходит разработка сайта:
- адаптация сайта (мобильная, планшетная и компьютерная)
- с быстрой скоростью загрузки также с кроссбраузерностью и анимациями
- отправка заявок на почту или телеграмм
- без всяких ошибок и чистый код
- со всеми функционаломи (слайдерами, формами связи, калькуляторами)
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- высокую скорость работы, не теряя качества
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