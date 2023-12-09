Веб-разработчик

🔥 Как происходит разработка сайта:

- адаптация сайта (мобильная, планшетная и компьютерная)

- с быстрой скоростью загрузки также с кроссбраузерностью и анимациями

- отправка заявок на почту или телеграмм

- без всяких ошибок и чистый код

- со всеми функционаломи (слайдерами, формами связи, калькуляторами)

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🔥 От меня вы получите:

- высокую скорость работы, не теряя качества

- оперативное общение с вами, учет всех пожеланий и также правки, если что-то не понравится

- выполнение по доступной цене

- в сроки

- полная ответственность

- безопасность сделки