junior_zhura

Ксения junior_zhura

 
34 годаУкраина/Чернигов
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
HTML-верстальник

- Написання HTML/CSS з нуля.

- Редагування існуючого HTML/CSS.

- Робота з препроцессором Sass(SCSS).

- Адаптивна верстка (відгуклива верстка, верстка по brakepoints).

- Використання методології BEM/

- Базові знання використання Figma (все що треба знати верстальнику).

- Обробка зображень в Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.

Відповідальна, уважна, комунікабельна. Прислухаюсь до зауважень,якщо такі виникають. Завжди готова і рада навчатись новому.

Сертифікати:
1. Курс FLS Guru - 2023
HTML / CSS(SCSS), основи JavaScript

2. EF SET
Тестування на визначення рівня знання англійської мови
efset.org/cert/gVHrB2

3. https://zhuravel-salva.com/
Сайт-візитівка

JavascriptHTMLCSSFigmaSCSSSASSPhotoshop
Портфолио