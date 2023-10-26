HTML-верстальник

- Написання HTML/CSS з нуля.

- Редагування існуючого HTML/CSS.

- Робота з препроцессором Sass(SCSS).

- Адаптивна верстка (відгуклива верстка, верстка по brakepoints).

- Використання методології BEM/

- Базові знання використання Figma (все що треба знати верстальнику).

- Обробка зображень в Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.

Відповідальна, уважна, комунікабельна. Прислухаюсь до зауважень,якщо такі виникають. Завжди готова і рада навчатись новому.



Сертифікати:

1. Курс FLS Guru - 2023

HTML / CSS(SCSS), основи JavaScript



2. EF SET

Тестування на визначення рівня знання англійської мови

efset.org/cert/gVHrB2



3. https://zhuravel-salva.com/

Сайт-візитівка