HTML-верстальник
- Написання HTML/CSS з нуля.
- Редагування існуючого HTML/CSS.
- Робота з препроцессором Sass(SCSS).
- Адаптивна верстка (відгуклива верстка, верстка по brakepoints).
- Використання методології BEM/
- Базові знання використання Figma (все що треба знати верстальнику).
- Обробка зображень в Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.
Відповідальна, уважна, комунікабельна. Прислухаюсь до зауважень,якщо такі виникають. Завжди готова і рада навчатись новому.
Сертифікати:
1. Курс FLS Guru - 2023
HTML / CSS(SCSS), основи JavaScript
2. EF SET
Тестування на визначення рівня знання англійської мови
efset.org/cert/gVHrB2
3. https://zhuravel-salva.com/
Сайт-візитівка
Портфолио
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