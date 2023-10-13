Верстка видеоплеера

HTML-версткаЗакрыт4 заявки36 просмотров
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У меня есть дизайн видеоплеера в figma и нужно его сверстать и сделать чтобы он работал.

2 месяца назад
deazzy
Илья 
16 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
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