Сверстать несколько страниц

$50
HTML-версткаЗакрыт11 заявок93 просмотра
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Нужно адаптивно сверстать страницы. Ничего сложного. Чистая верстка и анимашки.

2 месяца назад
gromaha
Виктор 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Vla9ik
21 годУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
20 часов назад
2 месяца назад
$50
5 дней
UAH
Лучший HTML-верстальщик ноября
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