Уже существующий Лендинг один пейдждаун сделать RTL

$30
HTML-версткаЗавершен7 заявок86 просмотров
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есть уже готовый HTML/CSS существующий Лендинг один пейдждаун

нужно переделать его на RTL

поставить дирекешн RTL и починить марджины и падинги

2 месяца назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
maxim_soloviov
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$30
2 дня
UAH
Быстро! качественно! профи в верстке! Рекомендую!
Все супер! Рекомендую!!
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