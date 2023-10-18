Сверстать сайт с несколькими страницами

Адаптивная верстка по макету https://www.figma.com/file/SY4MeIgnKHusbdAmWQk2DI/%26Volume-(Copy)?type=design&node-id=667%3A425&mode=design&t=rsykoVYDot2FXR6i-1 После выполнения задавания и код-ревью, возможно дальнейшее сотрудничество на последующие страницы(На данный момент они находятся в разработке такие как: Тарифы, Whitepaper, О нас, Лицензия и Соглашение.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макета нет, тз скину
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