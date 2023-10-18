Сверстать сайт с несколькими страницами

HTML-версткаЗавершен4 заявки28 просмотров
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Макета нет, тз скину

2 месяца назад
Krass92
Ануар 
29 летКазахстан
7 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
oblivion_47
19 летУзбекистан
год в сервисе
Был
8 дней назад
2 месяца назад
$150
2 дня
Отличный специалист! Всегда на связи, обращаюсь уже не первый раз никогда не подводит, и делает отличные скидки! Всем советую!
Рад был работать с Ануаром повторно, отличный, коммуникабельный заказчик, буду рад сотрудничеству в дальнейшем
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