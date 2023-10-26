Сделать верстку 3 страниц

Есть сайт с купленной темой и элементооом. Задача. Сохранив примерный дизайн сайта сверстать его заново. Подключить один небольшой css возможно использовать бутстрап. Обязательно все картинги должны ...
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Ссылка на макет выше. Жду цену и сроки
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