Переверстать текущий сайт

Есть проект на котором нужно интегрировать анимацию с помощью JS. Детали в лс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с купленной темой и элементооом.
Задача. Сохранив примерный дизайн сайта сверстать его заново. Подключить один небольшой css возможно использовать бутстрап.
Обязательно все картинги должны быть в формате webp
Верстку натянуть на вордпресс
Проверить все ошибки на google page speed
Использовать всего пару плагинов нужных мне - в целом вордпресс должен быть чистый.
Только безопасная сделка.
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