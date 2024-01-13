Системный администратор

-Обслуживание и настройка функционала телефонии Asterisk (FreePBX)

-Работа с виртуальной машиной VMware Esxi (7 виртуальных машин)

- Работа с интеграциями Битрикс (Телефония, Wazzup, сквозная аналитика)

- Битрикс 24 коробочная версия

- Работа с GPO AD

- Написание простых скриптов для удобной роботы vbs, bat

- Работа с системой NAS Synology

- Подключение и настройка Ip видеонаблюдения

-Поддержание работоспособности сервера и коробочной версии Битрикс24;

-Обновление ОС сервера;

-Исправление системных ошибок.

- Проведение профилактических работ ПК и оргтехники.

- Настройка физического оборудования и промежуточных шлюзов- Работа с AD, DHCP. DNS, CA, DFS, WSUS

- Настройка IPSEC, VPN, DMVP

- Установка сертификатов и ПО для него

- Сопровождение виртуальной инфраструктуры Proxmox, Hyper-V

-Работа с сайтам, поддержка, доработка