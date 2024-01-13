-Обслуживание и настройка функционала телефонии Asterisk (FreePBX)
-Работа с виртуальной машиной VMware Esxi (7 виртуальных машин)
- Работа с интеграциями Битрикс (Телефония, Wazzup, сквозная аналитика)
- Битрикс 24 коробочная версия
- Работа с GPO AD
- Написание простых скриптов для удобной роботы vbs, bat
- Работа с системой NAS Synology
- Подключение и настройка Ip видеонаблюдения
-Поддержание работоспособности сервера и коробочной версии Битрикс24;
-Обновление ОС сервера;
-Исправление системных ошибок.
- Проведение профилактических работ ПК и оргтехники.
- Настройка физического оборудования и промежуточных шлюзов- Работа с AD, DHCP. DNS, CA, DFS, WSUS
- Настройка IPSEC, VPN, DMVP
- Установка сертификатов и ПО для него
- Сопровождение виртуальной инфраструктуры Proxmox, Hyper-V
-Работа с сайтам, поддержка, доработка