Microsoft Azure

Системное администрированиеЗакрытнет заявокнет просмотров
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Доброго дня!

В канадський проект - потрібен DevOps зі знанням Microsoft Azure.

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Дякую

2 месяца назад
airstep
Тарас 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад