Макрос для excel

Прикладное ПОЗавершен3 заявки295 просмотров
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Добрый день

Есть необходимость в разработке простого макроса для excel. Пример того, что нужно (исходные таблицы и конечный вариант) можно посмотреть здесь https://drive.google.com/open?id=19a-vOD2-xgNlp3AXKo-VeOTStFFqYY7y

В папке два варианта простой и более сложной таблицы, не могли бы вы оценить выполнение макроса для каждого из вариантов по цене и времени (желательно сделать до середины воскресенья)

4 года назад
makcbin
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ohenry
52 годаЛатвия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$12
2 дня
Отличный макрос для excel - цель реструктуризация таблиц в строительно-проектной сфере
Отличный заказчик. Рекомендую
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