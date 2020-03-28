Макрос для excel

Добрый день

Есть необходимость в разработке простого макроса для excel. Пример того, что нужно (исходные таблицы и конечный вариант) можно посмотреть здесь https://drive.google.com/open?id=19a-vOD2-xgNlp3AXKo-VeOTStFFqYY7y

В папке два варианта простой и более сложной таблицы, не могли бы вы оценить выполнение макроса для каждого из вариантов по цене и времени (желательно сделать до середины воскресенья)