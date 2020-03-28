Макрос для excel

Нужно произвести анализ успешности траекторий учебного процесса с использованием технологи Process Mining и произвести в программе ProM Взять готовую базу из сайта www.kaggle.com вся подробная информация в сообщение [url=https://www.kaggle.com/rocki37/open-university-learning-analytics-dataset]https://www.kaggle.com/rocki37/open-university-learning-analytics-dataset [/url][url=https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset#description]https://analyse.kmi.open.ac.uk/open_dataset#description [/url] есть пример работы , нужен отчёт по проделанной работе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Есть необходимость в разработке простого макроса для excel. Пример того, что нужно (исходные таблицы и конечный вариант) можно посмотреть здесь https://drive.google.com/open?id=19a-vOD2-xgNlp3AXKo-VeOTStFFqYY7y
В папке два варианта простой и более сложной таблицы, не могли бы вы оценить выполнение макроса для каждого из вариантов по цене и времени (желательно сделать до середины воскресенья)
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