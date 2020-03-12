Написать сервис на Python для работы с криптобиржами

Разработка софта на С++ и Linux, знание WinAPI- срочно! ТЗ - предоставлю исполнителю, работа через репозиторий Гит или Битбакет, отчёт каждый день о работе Сроки 7 дней на разработку Оставляйте Ваш телеграмм или скайп для связи, оплата по ...