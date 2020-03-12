Сервис в приложение телеграмм

Требуется сделать, сервис на платформе телеграмм

Пользователь запускает нашего бота (в приложение тг)

Вводит свои данные аккаунта, наш сервис обращается к сайту берет статистику этого аккаунта и передает ее пользователю в виде скриншота.

Так же нужна будет реф. система.

Жду ответ на проект, (если делали ботов в тг. то скиньте примеры) в ответ скину подробное тз. ,. для оценки стоимости работы.