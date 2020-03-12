Сервис в приложение телеграмм

Создать бот-парсер используя программу kibor (kibor-bot.com), но могу рассмотреть создание бота с помощью аналогичных программ. Порядок действий прост: 1. В адресную строку копируем урл (урл будет один и тот же будет меняться только один get параметр, хранение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать, сервис на платформе телеграмм
Пользователь запускает нашего бота (в приложение тг)
Вводит свои данные аккаунта, наш сервис обращается к сайту берет статистику этого аккаунта и передает ее пользователю в виде скриншота.
Так же нужна будет реф. система.
Жду ответ на проект, (если делали ботов в тг. то скиньте примеры) в ответ скину подробное тз. ,. для оценки стоимости работы.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Создать программу для взаимодействия r-keeper и другой программой на с/с++ R-keeper должен в реальном времени принимать сигнал, номер от нашей программы, трансформированный в номер, который примет R-keeper в чек и дальнейшую аналитику.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
сделать возможным формировать счёт (из прайса) на товары и улуги + аналитика и сверка с контрагентами + учет денег (в идеале синхронизация с клиент банком и картойПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
1. Нужно переделать карточку товара, сейчас она выглядит так: [url=https://johnywood.ru/catalog/tualetnie-stoliki/stoliki-s-zerkalom/stoliki-s-zerkalom_344.html]https://johnywood.ru/catalog/tualetnie-stoliki/stoliki-s-zerkalom/stoliki-s-zerkalom_344.html[/url] Нужно реализовать возможность к одному столу выбирать разный тип зеркал. (посредством выпадающего меню справа от фото) Пример [url=https://impressionsvanity.com/collections/slaystation/products/slaystation-pro-premium-mirrored-vanity-table?variant=31526926549085]https://impressionsvanity.com/collections/slaystation/products/slaystation-pro-premium-mirrored-vanity-table?variant=31526926549085 [/url]При выборе другого зеркала должна пересчитываться стоимость а так же ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать систему на PHP которая находясь на одном нашем сервере будет опрашивать последовательно заданный список сайтов. Такой скрипт будет запускаться по Cron и скачивать с указанных серверов (сайтов) файл, например 50 мегабайт. В ходе загрузки этого ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Предмет: Защита информации и электронная цифровая подпись Задания по разделам электронного учебно-методического пособия. Выполнить все разделы: Практика с 1 по 5. Вариант 4. Выполнить работу в электронном виде(word) с постановкой задачи, решением и ответами на контрольные вопросы. Тесты в конце ...Завершен4 года назад
Портировать программуПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Предложение удаленной работы. Необходима программа производственного контроля пекарни-кондитерской и кулинарии основанная на принципах ХАССП.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $370
Разработка софта на С++ и Linux, знание WinAPI- срочно! ТЗ - предоставлю исполнителю, работа через репозиторий Гит или Битбакет, отчёт каждый день о работе Сроки 7 дней на разработку Оставляйте Ваш телеграмм или скайп для связи, оплата по ...Завершен4 года назад
ТЗ СКРИПТ ( ПРОГРАММА ) - ПОДСЧЕТ ДАННЫХ . ...Закрыт4 года назад