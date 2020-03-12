Аналитическая обработка методами Process mining и программой ProM

Требуется сделать, сервис на платформе телеграмм Пользователь запускает нашего бота (в приложение тг) Вводит свои данные аккаунта, наш сервис обращается к сайту берет статистику этого аккаунта и передает ее пользователю в виде скриншота. Так же нужна будет реф. ...