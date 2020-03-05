Удаление части данных из ячеек таблицы excel

В существующую базу данных необходимо внести небольшие изменения. Изменить типы записей, добавить поля. Добавить формы.
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Задание для гуру exсel. В существующей таблице необходимо удалить часть данныхв некоторых ячейках одного столбца. В ячейках содержаться данные по определенному принципу, часть данных необходимо удалить.
В приложенных файлах табличка и подробное описание задания.
Стоимость задания 500 рублей.
При отклике укажите пожалуйста скайп или телеграм для связи.
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